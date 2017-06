Andere artikelen







Dementie ,, zo ver weg en toch dichtbij





Dementie, Zover weg en toch dichtbij. Langzaam sluimert het naar binnen bij je. Voor mij nog niet helemaal duidelijk dat het Dementie is. De afwisseling van normale gesprekken face to face , tot de verwarring . De momenten aan de telefoon dat ik je belde ,je even naar de keuken moest , ik je later hoorde roepen Jo ben je boven ? Ik hard door de telefoon roepend dat ik aan de telefoon hing .Echter hoorde je me niet. En ik hoor je nog zeggen nou moe ,ik weet zeker dat je boven bent. Mede door de bijna blindheid ( heel slechtziend) en doof door ouderdom werd het moeilijker voor je, en wilde je zelfstandig blijven wonen . Met alle hulp die ik had ingeschakeld begon je steeds verder te verdwalen in een voor jou en mij onbekende wereld . Je ging terug naar vroeger .Zag de dingen in jou beleving helemaal opnieuw die voor mij wereld vreemd waren .Met dat verschil dat ik ze weleens jaren geleden had gehoord van hoe het vroeger was en nu, nu leefde je er weer midden in. Zo kon je me met de speciale telefoon bellen met pasfoto (wat ook vaak misging ) in paniek zeggen dat je op de dam zat ,door de vele gesprekken leer je er niet meer tegen in te gaan en mee te gaan in het gesprek. Ik wist natuurlijk dat ze thuis was .Ben erop ingegaan van oh is het gezellig daar ? Ja zei ze ,wat ik alleen niet leuk vind dat je me niet te eten geeft zei ze. Gelukkig was die man op de dam zo aardig mij wat te eten te geven . Ja zei ik zeker aardig van hem , Afvragende of ze wel een beetje kon zitten daar , zei ze ja ik zit heerlijk in me fauteuil. Ik nogal lachend omdat ik het voor me zag hoe ze in haar beleving daar dan was gekomen : stoel op haar nek zeker . Ze vroeg hoe kom ik nou naar huis ,zal ik een taxi bellen .Waarop ik zei nou dat word een beetje duur vanaf de dam ,Aangezien ik de volgende dag naar haar toe zou gaan zei ik haar als volgt, Blijf daar maar zitten ik pik je morgen wel op ,ik kom dan toch naar je toe . Oja zei ze maar ik loop nu al op de rozengracht ( met stoel en al ) ,oh dat is goed die weet ik wel te vinden zei ik. Ga maar lekker genieten daar dan ze je me straks .Zo maar het gesprek beëindigd dat ze weer rustig was en op naar de volgende dag .

Wat tref je dan aan ? Dat weet je maar nooit , ze kan zomaar weglopen midden winter in een blouse en op haar sloffen met een rolkoffer. Dan te bedenken dat ze zeer slecht ter been is bijna niets meer ziet en niet goed hoort. Een buurvouw haar gelukkig ziet en mee naar binnen neemt voor een kopie soep zodat ik weer even gebeld kan worden om vervolgens af te reizen met me eigen koffertje om toch maar even bij haar te gaan logeren , Dit is een klein stukje over Dementie wat ook mijn moeder heeft getroffen . Na een liefdevolle verzorging is ze na een heel naar ziekbed vorig jaar overleden. En oh wat mis ik de gesprekken van toen ,Natuurlijk in en in triest maar ook heel liefdevol hebben we de laatste jaren intens doorgemaakt. Je was zover weg en toch dicht bij, Ook nu nog steeds als ik denk aan de gesprekken . Dit heet Dementie.! Het gaat veel verder dan wat ik nu omschrijf dat zal ik jullie verder besparen . Reageren naar aanleiding mag altijd . Gr Jojo







